Deputado Neno Razuk solicita a Sejusp a retomada dos serviços emissão de RG em Água Clara

Deputado Neno Razuk

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) a execução do Termo de Cooperação mútua entre o Governo do Estado e o município de Água Clara para a retomada dos serviços de emissão e identificação de RG (Registro Geral). O pedido foi feito por meio de indicação e atenta sobre a importância dos serviços para moral cívica dos cidadãos.





A solicitação veio por meio do vereador de Água Clara, Ricardo Moreira (PTB) que pediu o retorno dos serviços no município para facilitar a emissão do documento aos moradores, que precisam se deslocar a outras cidades da região para fazer o RG (Registro de Identificação). “Antes tínhamos esse serviço em Água Clara e era realizado duas vezes ao mês de forma agendada. Os serviços foram suspensos devido a pandemia, mas agora necessitamos do retorno, porque muitos estão sem o documento que é essencial para o dia a dia. Se alguém precisa viajar, por exemplo, não viaja sem o documento de identificação”, destacou o vereador que pediu ao deputado o apoio na retomada da prestação do serviço.





Neno pontuou que a falta do serviço de emissão de documentos atrapalha a todos. “São várias situações que é necessário a apresentação do RG, sejam os jovens que estão tentando se inserir no mercado de trabalho e até mesmo aqueles cidadãos que perderem a primeira via do RG. A suspensão do atendimento é algo frustrante, pois é um documento que garante direito a cívico e nem todos tem condições de se deslocarem até a Capital para ter acesso”, afirmou reiterando que já pediu ao Governo do Estado para que seja reativado o serviço.





