Deputado Zé Teixeira intercede por obras no Distrito de Boqueirão, em Jardim

Deputado Zé Teixeira

Em busca de melhorias para a Jardim, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando obras de substituição de todo o encanamento existente no Distrito de Boqueirão, numa extensão de aproximadamente 2 (dois) quilômetros, iniciando desde a Escola Municipal Estácio Cunha Martins, até a última residência daquele distrito, no município.





Em sua justificativa Zé Teixeira ressalta a necessidade das obras de substituição dos encanamentos, uma vez que pelo desgaste das ações do tempo de uso os canos estão desgastados e obsoletos, ocasionando vazamentos constantes, motivos que vem prejudicando o bem-estar geral dos moradores de Boqueirão.





“Diante das informações expostas bem como das fotos anexada, as quais demonstram a situação atual dos canos, reivindicamos pelo providencial apoio do Executivo neste atendimento, por meio da SANESUL, que permitirá o saneamento básico com seus procedimentos necessários, proporcionando uma situação higiênica adequada para cerca de 770 habitantes e, com estas medidas, tornar possível a garantia de melhores condições de vida e saúde aos cidadãos, ao tempo em que também contribuirá para a preservação do meio ambiente e colaborará para que a falta de infraestrutura não seja um entrave ao progresso do Distrito”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes