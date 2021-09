TRÊS LAGOAS| Balneário Municipal - Redes e boias são substituídas para segurança de banhistas

Visando garantir a segurança dos banhistas do Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) realizou no último final de semana a substituição das boias e redes de segurança.





De acordo com o secretário, Toniel Fernandes, foram usados na reforma: 350 metros de tela; 325 boias de balizamento de delimitação, para delimitar mais de 10.000m² de área de banho.





Toniel explica que a reforma é importante principalmente para manter as arraias longe dos frequentadores do Balneário que entram na água do Rio Sucuriú para se banharem. “Sempre delimitamos o espaço com as boias flutuantes e cercamos a área com telas para impedir que as arraias venham para próximo dos banhistas”, disse.





FUNCIONAMENTO BALNEÁRIO





Seguindo normas da Vigilância Sanitária, são permitidas no Balneário Municipal a entrada de até 200 pessoas no local que deverão usar, obrigatoriamente, a máscara de proteção facial tanto para entrar, quando para transitar no espaço.





O horário de funcionamento para lazer será de quinta a domingo das 8h às 18h, sendo que na quinta a entrada é gratuita.





Já nos demais dias de funcionamento o valor do ticket para entrada é de R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Já para a locação de quiosques o frequentador investirá o valor de R$ 40. Para quem já tem barcos e queira usar a rampa para desembarcar é cobrada a taxa no valor de R$ 10.





SERVIÇO





Mais informações podem ser obtidas nos telefones (67) 3929-9870 / 9 9153 – 1229.





ASSECOM