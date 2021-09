Trabalhador cai em silo e morre soterrado por milho em fazenda próxima à Dourados

A perícia técnica foi acionada e deve apontar as causas da morte.

A fazenda fica no distrito Itahum, em Dourados ©Ligado da Notícia/Reprodução

Um trabalhador, ainda não identificado, morreu soterrado por uma carga de milho, nesta quarta-feira (29), em uma fazenda, em Itahum, distrito de Dourados (MS). As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.





De acordo com os bombeiros o trabalhador teria caído no silo, de uma fazenda que fica às margens de uma rodovia.





Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encaminhadas até ao distrito. A Polícia Militar também está no local. A perícia técnica foi solicitada e deve apurar as causas da morte.