COVID-19| MS atinge imunidade de rebanho, e tem média móvel de óbitos estável

secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende

Com mais de 277 mil novas doses de vacina contra a Covid-19 disponíveis, MS irá distribuir os imunizantes aos municípios nesta terça-feira (21). Serão encaminhadas 106.800 doses da Coronavac que chegaram no sábado, dia 18, 133.380 doses da Pfizer que chegaram no domingo, dia 19. 1.900 doses da vacina da Janssen e 35.250 doses da vacina da Astrazeneca que chegam nesta segunda-feira, dia 20.





Durante a live desta segunda-feira, o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende afirmou que MS alcançou a tão almejada imunidade de rebanho.





Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou a população no País. Aqui, 93,85% da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 70,78% foram imunizados com a segunda dose.

tenente Coronel Marcelo Fraiha

Já o boletim epidemiológico aponta média móvel estável em relação aos óbitos, conforma explica o tenente Coronel Marcelo Fraiha.





O boletim confirmou 337 novos casos de Covid-19, um total de 371.855 desde o início da pandemia.





Por: Katiuscia Fernandes