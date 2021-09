Deputado Neno Razuk solicita sinalização asfáltica na zona urbana de Coxim

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado e ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) a instalação de sinalização de trânsito nas vias urbanas de Coxim. O pedido foi feito por meio de indicação e destaca melhorias na mobilidade urbana do município.





A solicitação veio por meio do vereador Vilmar Vendrúsculo (PTB) que ressaltou o crescimento exponencial da cidade e o número de veículos automotores. “Atualmente enfrentamos uma deficiência na sinalização de trânsito no nosso município. A necessidade é de placas para sinalização vertical, a pintura de sinais e faixas na sinalização horizontal e também no caso de alguns pontos o estudo técnico para construção de faixas elevadas de pedestres para garantir a segurança destes e também dos condutores”, pontuou.





Neno reforça a importância da segurança no trânsito, em especial nos locais onde há fluxo de caminhões. “Quando falamos em trânsito, pequenas ações fazem a grande diferença para os moradores e pessoas que trafegam na região. E o fluxo de veículos tem crescido bastante em Coxim, que além de ser ponto de passagem também é um dos mais importantes destinos turísticos de pesca do País”.





Para o deputado, o reforço na sinalização vai auxiliar também na logística. “Recebi o pedido do meu companheiro de luta, o vereador Vilmar Vendrúsculo e vamos reforçar junto ao Detran-MS para que seja feito um estudo e viabilize as placas de sinalização na zona urbana de Coxim em conjunto com a gerência de trânsito do município”, destacou o parlamentar.





ASSECOM