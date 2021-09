TCE-MS lança Novo Portal do Jurisdicionado

O Portal do Jurisdicionado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul está com uma nova apresentação a partir desta segunda-feira, 20 de setembro. O novo Portal tem agora um novo layout, mais prático e moderno, facilitando o acesso às informações, e traz dois novos serviços que vão auxiliar na rotina do jurisdicionado - o calendário de prazos processuais e o simulador de prazos.





De acordo com o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo, são muitas as vantagens que os novos serviços trazem ao jurisdicionado. “Com o calendário o jurisdicionado pode conferir todas as alterações nos prazos dos processos, tendo um maior controle e organização. Já com o simulador, toda e qualquer dúvida relacionada a contagem de prazos poderá ser sanada, evitando que o mesmo perca prazos”.





Além dos novos serviços apresentados, o novo Portal do Jurisdicionado traz um layout mais prático, permitindo o acesso facilitado ao TCE Digital, destaque para os comunicados e o reposicionamento da sessão de Serviços aos jurisdicionados.





O Portal do Jurisdicionado





Com o objetivo de auxiliar nos trabalhos e melhorar a interação junto à Corte de Contas, o Portal é um espaço destinado aos jurisdicionados e demais interessados, onde é possível encontrar todos os serviços e soluções disponibilizadas pelo TCE-MS.





Um único local, reúne o acesso aos sistemas, recursos, manuais, comunicados, calendários e simulador de prazos processuais, com a finalidade de orientar e prestar informações aos jurisdicionados.





Clique AQUI e acesse o Novo Portal do Jurisdicionado.





Por: Olga Mongenot





