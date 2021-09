Com medidas de prevenção contra a Covid-19, Centro de Prevenção da Cassems reabre para atividades

Após 18 meses sem atividades, em decorrência da pandemia, unidade de atendimento oferece aulas de Musculação e Pilates para beneficiários com mais de 40 anos

Munidos das medidas de prevenção contra a Covid-19, a Cassems reabre o seu Centro de Prevenção em Saúde, com atividades físicas para beneficiários com mais de 40 anos, com capacidade de funcionamento reduzida. As práticas oferecidas serão de Pilates e Musculação. Ainda, o curso da “Cozinha Experimental” retornará, em modalidade virtual, com aulas de culinária saudável para os beneficiários do plano de saúde.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, as expectativas são de um retorno gradativo e com segurança para os profissionais e alunos. “A atividade física é muito importante e o Centro de Prevenção tem o papel de oferecer a oportunidade dessas pessoas realizarem práticas rotineiras com a supervisão de uma equipe bastante preparada”.





Ricardo Ayache cita, ainda, a importância do congraçamento entre os beneficiários no Centro de Prevenção. “A unidade oferece, também, a possibilidade de socialização entre os alunos. Isso é fundamental, principalmente, para aqueles que estão aposentados, que não estão na sua atividade laborativa diária”.





O fisioterapeuta e coordenador do Pilates, Denis Ferelli, salienta a alegria em retomar as atividades do Centro de Prevenção. “Essa volta era muito esperada, tanto por nós que trabalhamos como fisioterapeutas, quanto pelos beneficiários. Vai ser uma volta muito proveitosa, que estávamos organizando para que não houvesse risco para os beneficiários. Vamos voltar com as quatro salas de Pilates, mas com número reduzido de alunos”.





De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a expectativa é que os alunos pratiquem a prevenção em saúde no seu cotidiano. “Queremos que os beneficiários venham para cuidar da sua saúde de maneira integral, e não permaneçam apenas nas linhas de cuidados do hospital. Todos nós precisaremos de um hospital, um dia, mas precisamos nos alimentar bem, descansar e praticar exercícios físicos”.





Conforme afirma a coordenadora do Centro de Prevenção da Cassems, Maria Helena Jeha, os beneficiários que praticavam atividades no Centro já pediam pelo retorno das práticas. “A expectativa dos nossos alunos era muito grande e a avaliação deles é excelente, estão contentes e satisfeitos com a nossa reabertura”.





A coordenadora do programa de prevenção “Cozinha Experimental”, Melissa de Andrade, aborda o retorno das aulas de culinária saudável. “Na cozinha, por se tratar de um ambiente fechado, vamos continuar as atividades em modalidade virtual, mas isso não vai impedir de trazermos receitas saborosas, nutritivas e de fácil preparo para os nossos beneficiários”.





ASSECOM