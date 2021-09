BANDEIRANTES| Município terá eleição suplementar para prefeito e vice em novembro

Tribunal Regional Eleitoral marcou o pleito para o dia 7 de novembro

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) marcou para o dia 7 de novembro a eleição suplementar para escolha de novo prefeito e vice-prefeito, em Bandeirantes.





Resolução com a definição da data foi publicada nesta sexta-feira (17), pelo presidente do TRE-MS, desembargador Paschoal Carmello Leandro.





O prefeito eleito nas eleições de 2020, Álvaro Nackle Urt, teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado.





Investigado em esquema de propina, ele já havia sido cassado pela Câmara Municipal e declarado inelegível pelo TRE.





Mesmo assim, Urt se candidatou e foi eleito, com 50,36% dos votos no ano passado.





O resultado da eleição ficou sob júdice, sendo a candidatura indeferida após o pleito.





Ele apresentou Recurso Especial Eleitoral, mas a decisão do indeferimento foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao recurso.





Dessa forma, se tornou definitiva a anulação dos votos obtidos pela chapa que ele integrava, sendo necessário um novo pleito.





Desde janeiro, vereador Edervan Gustavo Sprotte (DEM), presidente da Camâra Municipal, ocupa o cargo de prefeito interinamente.





Além da data das eleições suplementares, a resolução do TRE-MS também define datas do calendário eleitoral, com os prazos para registro de candidatura, propaganda eleitoral, entre outros.





Confira o calendário eleitoral:

1º a 07/10: convenções partidárias (total 7 dias); 10/10: último dia para registro das candidaturas; 11/10 a 06/11: início e término da propaganda em geral, salvo rádio e tv; 16/10 a 04/11: início e término da propaganda no rádio e tv; 07/11: dia da eleição; 12/11: último dia para entrega da prestação de contas; 25/11: último dia para o julgamento das contas; 26/11: último dia para a diplomação dos eleitos; 27/11: último dia para a posse dos eleitos.





Fonte: CE