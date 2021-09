RIBAS DO RIO PARDO| As ações alusivas ao dia da árvore iniciaram com plantio de mudas no Cemitério Municipal

A Prefeitura vem realizando adaptações no cemitério como pintura na labareda e conserto do portão principal

O Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Obras realizou o plantio de mudas de árvores no Cemitério Municipal. A ação faz parte do conjunto de revitalização do Cemitério para que os visitantes se sintam mais confortáveis ao homenagear seus entes queridos.





A Prefeitura vem realizando adaptações no cemitério como pintura na labareda e conserto do portão principal, para que animais não adentrem o local danificando as estruturas.





“O cemitério sempre foi lembrado apenas na época de Finados, a gente está tentando fazer isso em outros períodos do ano. Realizamos a reforma do edifício de entradas e dos banheiros, agora iniciando o serviço de arborização. Acredito que retornaremos daqui a 15 dias para fazer o sistema de irrigação do cemitério, que não tem”, diz o Secretário de Obras Lucas Magrini.





Ainda de acordo com ele, a manutenção será contínua. “A gente vai fazer uma manutenção nos túmulos que estão quebrados devido a entrada de animais aqui dentro. Então, esse serviço é para ter uma manutenção contínua do cemitério”, informa.





Lucien Rezende plantou uma muda de Ipê roxo em frente ao túmulo do falecido Secretário de Desenvolvimento, em decorrência de complicações da Covid-19 neste ano, Duílio Jurado Fernandes. Uma ação simbólica em homenagem a este que foi um pioneiro no investimentos de florestas plantadas no Município no início da década de 70.





“Quis plantar aquela árvore em frente ao túmulo dele para representar tudo que ele fez pela natureza, por tudo que ele lutou, as florestas que ele plantou e pelo homem rico em conhecimento, que colaborou muito para o crescimento de Ribas na área ambiental, então, nada mais justo que fazer essa homenagem”, comenta o atual Secretário da pasta.





As mudas foram doadas pela empresa Suzano ao Departamento de Meio Ambiente, que vem fazendo ações para comemorar o dia da árvore em 21 de setembro. Através de um amplo estudo de arborização no Município, em que foi catalogado as espécies de árvores e dos locais propícios, a equipe de Meio Ambiente realizou o plantio de diversas árvores em praças e espaços públicos.





No dia da árvore está programado para acontecer o plantio de mudas para a revitalização da Praça Santos Dumont, em frente a Câmara Municipal.





Além desse projeto, um dos objetivos é a conscientização da população do plantio de árvores não nativas ou venosas. O cidadão que quiser fazer o cultivo de uma árvore em via pública pode consultar o Departamento de Meio Ambiente, localizado na Rua Dr. Hamilton Fontoura, nº 1.557.





ASSECOM