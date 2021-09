CAPITAL| Vereador/Presidente Carlão destaca papel de conscientização da Câmara Municipal através das campanhas institucionais

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) destacou que o Poder Legislativo tem como um de seus principais instrumentos de transformação social a implementação de campanhas institucionais para conscientizar os munícipes sobre temas importantes.





“Nesse mês de setembro estamos trabalhando com temas de grande relevância, como o Setembro Amarelo – sobre a prevenção ao suicídio, Setembro Verde – sobre a conscientização pela doação de órgãos, especialmente pela doação de córneas, devido a grande lista de espera na Capital. Já iluminamos a Casa de Amarelo e agora estamos na fase verde. Também estamos juntamente com a Prefeitura de Campo Grande realizando no próximo dia 20 de setembro a 1ª edição do Prolic (Programa de Capacitação de Líderes Comunitários). E nessa semana, a pedido do vereador Juari, realizamos uma campanha permanente de conscientização sobre a importância da doação de sangue”, detalhou Carlão.





O parlamentar ressaltou que a Câmara de Vereadores durante todo período da Pandemia do Covid-19 tem realizado lives e audiências com o objetivo de conscientizar a população.





“Estamos com uma campanha publicitária estimulando a vacinação e sempre vamos abordar temas que impactam a nossa sociedade. Além disso, abordamos temas para gerar conscientização dos servidores da Casa de Leis, como o uso consciente de energia elétrica, solicitando que toda Câmara adote hábitos que evitem o desperdício”.





Pensando na saúde e bem-estar dos servidores e também do público externo, a Câmara através da Escola do Legislativo, realiza no dia 27 de setembro a palestra “Ergonomia: produtividade e saúde no ambiente de trabalho”. O evento tem vagas limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 26 no link https://bit.ly/3Aa9yy9





Por: Janaina Gaspar





