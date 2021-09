MS já tem mais de 50% da população com esquema vacinal completo

Com mais de 50% da população sul-mato-grossense com esquema vacinal completo, a meta, segundo o secretário de estado de saúde, Geraldo Resende, é continuar avançando.





Durante a live desta quarta-feira, dia 15, o secretário voltou a reforçar a importância da parceria com os municípios.





E os números do boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 15, são 237 novos casos de contaminação pelo coronavírus. 371.282 casos confirmados desde o início da pandemia.





Deste total 360.546 conseguiram vencer a doença e estão recuperados, 1.093 estão em isolamento domiciliar e outros 159 precisaram de internação. Também foram registrados mais sete novos óbitos, 9.484 no total. Média móvel de 2,6 mortes por dia.





Até o momento, foram aplicadas, 3.330.789 doses da vacina contra a Covid-19. 1.874.059 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. 1.179.702 com a segunda e 234.886 com dose única.





Por: Katiuscia Fernandes