Aeronave ficou carbonizada e peças se espalharam por plantação de milho

Corpo de Bombeiros contou com a ajuda de funcionários da fazenda e um trator para apagar incêndio

Aeronave completamente queimada em meio a muita fumaça ©Direto das Ruas

Aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) que caiu no fim da manhã desta segunda-feira (13), nos fundos da Coophavilla 2 e Santa Emília, região sudoeste de Campo Grande, ficou completamente carbonizada. Com o impacto, peças do avião se espalharam por plantação de milho em propriedade ao lado da Fazenda Cerradinho.





Logo após a queda, fumaça preta saía do avião e em poucos minutos, "nuvem" branca tomou o céu da região. O Corpo de Bombeiros contou com a ajuda de funcionários da fazenda e um trator para apagar o incêndio na aeronave e na vegetação em volta. Pelo menos 10 hectares da lavoura queimaram.

Peças ficaram espalhadas na lavoura ©Direto das Ruas

O piloto ejetou-se antes da queda. A reportagem apurou com fonte na Base Aérea de Campo Grande que ele já foi socorrido e não corre risco de morrer.





Por causa da situação, o espaço aéreo da Capital está todo fechado desde 11h20, segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).

Equipe de militares da Base Aérea chegaram ao local após o incêndio ©Marcos Maluf

Conforme apurado preliminarmente, a aeronave militar de caça, um A-29 Super Tucano, estava realizando treinamento na região e em determinado momento perdeu estabilidade e caiu.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Anahi Zurutuza e Mirian Machado