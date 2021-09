Pandemia de Covid-19 não acabou, adverte secretária-adjunta de Saúde de MS

Ela lembrou que a variante delta do coronavírus, que já foi identificada no estado é, conforme estudos, até seis vezes mais transmissível que outras mutações do coronavírus.

Secretária estadual adjunta de Saúde, Christine Maymone ©Reprodução/Redes Sociais

A secretária estadual adjunta de Saúde de Mato Grosso do Sul, Christine Maymone, destacou nesta segunda-feira (13), que apesar dos números indicarem uma retração da Covid-19 no estado, que a pandemia não acabou.





Ela lembrou que a variante delta do coronavírus, que já foi identificada no estado é, conforme estudos, até seis vezes mais transmissível que outras mutações do coronavírus.





Christine comentou que com os os 155 casos novos de Covid confirmados nesta segunda, a média móvel dos últimos 7 dias subiu um pouco e chegou a 122,7 por dia. Ressaltou ainda que a taxa de contágio se mantém estável há três dias, em 0,84.





Em relação a vacina, a secretária-adjunta lembrou que é a principal ferramenta de combate ao vírus e que nesta segunda o estado atingiu marcas importantes:

74,84% de toda a população já tendo recebido a primeira dose ou dose única

49,45% de toda a população já tendo recebido a segunda dose ou dose única

Ela também confirmou a chegada nesta tarde de uma nova remessa com 87.750 doses do imunizante da Pfizer.





Dados da pandemia nesta segunda-feira:

Casos novos: 155

Total de casos: 370.873

Mortes confirmadas nesta segunda: 5

Total de mortes: 9.468

Internados: 169

Recuperados: 360.220









Por G1 MS