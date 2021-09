Eldorado Brasil aposta na tecnologia e comunicação para prevenir incêndios florestais

Empresa conta com central de monitoramento 24 horas e divulga canais de contato para relato de queimadas

Sem chuvas há mais de dois meses em Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil desenvolve ações para prevenir e combater incêndios florestais durante o período mais seco do ano. A empresa usa tecnologia para monitorar, em tempo real, mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e dispõe de canais para que a comunidade informe imediatamente ao avistar um incêndio. Isto pode ser feito pelo telefone 0800 727 9906, enviando WhatsApp para (67) 99839-5353 ou chamando o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.





“Em caso de queimadas, o importante é agir rápido. Por isso, todos podem e devem e ajudar, nos informando sobre qualquer ocorrência deste tipo”, explica o diretor florestal da Eldorado Brasil, Germano Vieira, lembrando que as ações preventivas acontecem o ano inteiro, a partir de uma Central de Monitoramento com alerta automático para focos de incêndio, por meio de inteligência artificial. “É alta tecnologia focada na prevenção”.





Para o monitoramento, a Eldorado Brasil utiliza câmeras de longo alcance movidas a energia solar e instaladas em torres com 50 a 65 metros de altura. Também recebe em tempo real, imagens via satélite para apoiar na detecção de novos focos. Para as ações de combate, a empresa conta com 71 caminhões pipa, 58 monitores e formou 1.200 novos brigadistas em 2021. O trabalho é reforçado por 26 estações meteorológicas que cobrem praticamente toda área de operação florestal, atuando também no monitoramento climático de longo prazo.





A Eldorado Brasil também integra a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura que trata das questões decorrentes das mudanças climáticas sob a ótica da economia verde, baseada na baixa emissão de gases (GEE). Por meio de suas florestas plantadas em Mato Grosso do Sul, a Eldorado neutralizou o equivalente a 9 vezes suas emissões diretas totais em 2020.





Serviço:





Canal Eldorado Brasil contra Incêndios





Ao avistar um foco de incêndio, avise imediatamente:





Telefone para 0800 727 9906 ou envie WhatsApp para (67) 99839-5353.





Para chamar o Corpo de Bombeiros ligue 193.









