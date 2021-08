Tribunal de Contas retoma sessões presenciais do Pleno

©Aurélio Marques

Está agendada para a próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, a sessão ordinária do Tribunal Pleno, que passará a ser realizada na forma presencial com a participação dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.





A medida tomada pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, foi em consideração a Portaria nº 94/2021, que define o retorno das atividades presenciais dos servidores.





A sessão ordinária presencial do Tribunal Pleno terá início a partir das 9h, e não terá a presença do público externo, mas será transmitida ao vivo pelo portal oficial do TCE-MS na internet, no endereço http://tce.ms.gov.br/videos/aovivo





Para a realização das sessões presenciais, serão seguidas ações de biossegurança e medidas de prevenção para evitar o contágio pela Covid-19. O uso de máscaras de proteção continua sendo obrigatório, bem como a recomendação de higienização frequente das mãos com água e sabão, ou álcool em gel. O distanciamento mínimo de um metro e meio será mantido.





Já as sessões da Primeira e Segunda Câmara continuarão sendo realizadas no modo virtual, nos termos do art. 61-A do regimento interno da Corte de Contas.





Por: Olga Mongenot