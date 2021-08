Em comemoração ao Dia do Advogado Barbosinha homenageia colegas de profissão com Medalha do Mérito

deputado Barbosinha (DEM-MS)

No Dia do Advogado, o deputado Barbosinha (DEM-MS) fez questão de homenagear colegas de profissão e até um ex-aluno. Para marcar as comemorações desta data, o parlamentar entregou, durante Sessão Solene Semipresencial, a Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi”, aos advogados Dr. Felipe Cazuo Azuma e Dr. Renato de Aguiar Lima Pereira por terem prestado relevantes serviços jurídicos no Mato Grosso do Sul.





Advogado há 35 anos, o deputado Barbosinha fez questão de falar de todo afeto e respeito que tem pela profissão que escolheu exercer. “Para mim que amo a minha profissão, atuo até hoje como advogado e fui professor do curso de Direito, me sinto honrado em homenagear esses amigos, colegas de profissão e personalidades extremamente importantes para o universo jurídico, para o estado democrático de direito. O direito é uma profissão magnífica que exige amor e abnegação. Que a democracia e a liberdade sempre possam se fazer presente e que nós, advogados, cumpramos nosso papel de salvaguardar a ordem”, pontuou.





Barbosinha ainda ressaltou que o advogado é imprescindível à administração da justiça e da democracia e falou da satisfação em estar, neste dia, na Assembleia, reunindo figuras heterogêneas, mas que têm dado grande contribuição para que a liberdade e a democracia se façam presentes na justiça, especialmente, na atuação profissional.





Homenageado pelo deputado, o advogado Felipe Cazuo Azuma falou em nome de todos os agraciados da noite. Para ele, que teve Barbosinha como professor de Processo Penal, no curso de Direito no 4° e 5° ano da faculdade, e depois, como colega de profissão, a Medalha teve um significado todo especial. “A palavra para definir esse momento é: gratidão! Muito me honra receber essa homenagem por indicação do deputado Barbosinha”, definiu.





Azuma aproveitou para fazer uma retrospectiva e reflexão da função do advogado e do reconhecimento da profissão e de seus profissionais para a sociedade, na história da humanidade, desde a criação do estado novo até os dias atuais, em que os advogados têm que permanecer atualizados às tecnologias e a modernidade para cumprirem o seu papel na defesa do cidadão.





“A advocacia é reconhecida como uma profissão essencial pela Constituição Federal e Constituição Estadual. Os advogados sempre demonstraram coragem no decorrer da história. Somos apaixonados pelas causas em que atuamos, amantes da liberdade. Àqueles que prestam as devidas críticas, bem como o devido respeito às instituições. Somos advogados com orgulho e indispensáveis à administração da justiça”, disse o advogado que ainda ressaltou a função corporativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como “entidade de vanguarda pela democratização, fortalecendo seu papel institucional na sociedade e para os advogados.”, finalizou, parabenizando a todos os colegas homenageados com a honraria.





Barbosinha ainda fez questão de parabenizar a amiga e advogada Neli Bernardo de Souza, homenageada pelo deputado Zé Teixeira. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e pós-graduada em Direito Público, a advogada atua na área civil e criminal, em especial nos crimes contra a administração pública e contra ordem tributária.





Homenageados





Dr. Renato de Aguiar Lima Pereira





É formado em Direito desde 1995, especialista em Direito Processual Civil e fez mestrado em Direito pela Universidade de Brasília.





Atualmente é diretor e coordenador do curso de direito da UNIGRAN e dá aula em outros cursos como de pós-graduação e graduação à distância na mesma instituição.





Atua como professor nos cursos de pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da Universidade Estácio de Sá, além de ser Membro da Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul (ADPMS).





Dr. Felipe Cazuo Azuma





Advogado graduado em 2000 pela Unigran, com mais de 20 anos de experiência, defensor dativo da 1ª e 2ª Vara do Tribunal do Júri em Curitiba. Especialista em Direito Penal e Criminologia pela UFPR/ICPC.





Atua como professor de Criminologia, Direito Penal e Prática de Processo da Unigran. Já foi professor substituto da UFGD e da UFMS. É autor de diversos artigos jurídicos e científicos, e escreveu a obra “Inexigibilidade de Conduta Conforme a Norma”.





É membro da Associação Internacional de Direito Penal, Grupo Brasileiro – AIDP-Brasil. Nos anos de 2013 a 2015 foi presidente da 4a Subseção da OAB/MS - Dourados e Itaporã.





Por: Luciana Bomfim