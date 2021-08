TRÊS LAGOAS| Diretoria de Cultura realiza Ciclos de Oficinas para artistas de diversas modalidades

Visando ofertar ciclos de atividades formativas gratuitas nas áreas das artes cênicas e produção cultural para atuantes do teatro, dança, arte educadores, professores, agentes culturais, entre outros atuantes do setor cultural e artístico, a Diretoria de Cultura, por meio do Núcleo Municipal de Teatro e Cia Imaginativo Vivência em Arte realizarão o projeto CICLOS DE OFICINAS.





Neste mês de agosto três oficinas serão realizadas com diferentes temas cujas inscrições deverão ser feitas via formulário disponibilizado AQUI





ELABORAÇÃO DE PROJETOS





No próximo dia 12, das 18h às 21h via Plataforma Zoom (online), a primeira oficina a ser realizada a de ELABORAÇÃO DE PROJETOS para Produtores e Coletivos Culturais.





Leandro Cazula será o ministrante e o encontro terá como foco a elaboração de projetos para o edital do Fundo de Investimentos Culturais (FIC) da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS) e direcionadas a produtores e coletivos culturais.





Trinta vagas serão disponibilizadas.





A ARTE DE NARRAR HISTÓRIAS





Já no próximo dia 21, das 08h às 11h e das 14h às 17h, será a vez de Artistas, educadores e entusiastas da Contação de Histórias participarem da oficina A ARTE DE NARRAR HISTÓRIAS.





Em formato presencial seguindo todas as regras de biossegurança em razão da pandemia, 15 vagas serão disponibilizadas para os interessados que passarão o dia no Salão Multiuso – Diretoria de Cultura de Três Lagoas, localizado na Avenida Rosário Congro, 560 (antiga estação ferroviária).





Guigas Lemes será o ministrante da Oficina que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento da autoexpressão na contação de histórias, bem como abordar o uso de elementos como: a música, o teatro e as brincadeiras na performance narrativa.





DRAMATURGIA DA CENA: EXPERIMENTOS DE CRIAÇÃO





Nos dias 27, 28 e 29 de agosto acontecerá a terceira e última oficina presencial com atuantes nas áreas do teatro e dança contemporânea.





A oficina, ministrada por Ricardo Lima, terá como objetivo trazer perspectivas sobre novos processos focados em experimentos de criação de dramaturgias cênicas com base no ator criador.





O encontro também acontecerá no Salão Multiuso da Diretoria de Cultura, das 18h às 21h. Para atender os protocolos de biossegurança 15 vagas serão disponibilizadas.





SERVIÇO





Mais informações poderão ser obtidas no telefone (67) 3929-9984.









