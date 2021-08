Deputado Lídio Lopes traz para MS o maior encontro de legisladores da América Latina

Mato Grosso do Sul será a sede da próxima Conferência da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais). A escolha foi feita em reunião híbrida, realizada nesta quinta-feira (05) em Brasília, onde os membros da diretoria executiva da Unale votaram para eleger a próxima capital sede do maior encontro de legisladores da América Latina. O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) que atualmente é o vice-presidente da instituição foi quem apresentou e defendeu o Estado na votação.





“Nosso estado hoje tem todos os requisitos para realizar um grande encontro, respeitando todos os critérios sanitários, com apoio do governo e da prefeitura. Além de seguir o modelo de rodízio de regiões, preestabelecido”, destacou Lídio Lopes (MS), parlamentar que apresentou a candidatura do estado.





A 24ª edição da Conferência da Unale, que neste ano será realizada de forma híbrida, promete ser um evento histórico em comemoração aos 25 anos de trabalho da Unale, com expectativa de ser a maior da história da entidade. “Votamos de forma democrática, ouvindo todos os presentes e esperamos que seja um excelente evento”, comentou a presidente da Unale, Ivana Bastos (BA).





ASSECOM