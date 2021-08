Terça-feira de tempo firme e amplitude térmica de até 19°C

O inverno é uma das estações mais secas do ano, condição que mantém céu aberto sem nebulosidade, que eleva as temperaturas e derruba os níveis de umidade relativa do ar. A terça-feira (10) não será diferente, e deve manter condições de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, com pouca chance de chuva.





Ainda assim, as madrugadas e manhãs continuam registrando temperaturas amenas nas primeiras horas do dia, enquanto as tardes mantém temperaturas elevadas. Para se ter uma ideia, a diferença entre a mínima e a máxima pode ser de até 19°C, como é o caso de Coxim, por exemplo, que pode ter variação entre 17°C a 36°C nesta terça-feira.





Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, os níveis de umidade relativa tendem a ficar entre 10-30%, principalmente na parte norte da região pantaneira, centro-norte e região leste do Estado.





De modo geral, o Estado pode registrar temperatura mínima de 13°C na parte sudoeste e máxima pode chegar aos 35°C na região norte. Devido ao avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil nesta terça, municípios da região sudoeste já irão sentir diferença nas temperaturas máximas que não devem passar dos 25°C.









Por: Mireli Obando