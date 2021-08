HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Firme parceria de trabalho e aproveite uma oportunidade financeira. Você poderá aumentar o salário ou apostar num plano B e ganhar dinheiro extra. Espere por uma proposta atraente e por harmonia nos relacionamentos cotidianos. Bom para iniciar atividade diferente, explorar seus talentos criativos ou assumir mais liderança. Equilibre a saúde com atividade física.





Touro - 21/04 a 2/05





Se estiver em busca do amor, uma paixão chegará de repente. O dia será cheio de surpresas que falarão ao coração. Bom também para armar uma viagem com o par, ou com os filhos, e explorar prazeres diferentes. Criatividade e entusiasmo com novos projetos não faltarão hoje. Embarque num clima mágico, dê crédito aos sonhos e deixe a vida fluir. Conquistas pela frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Carinho, clima protetor, conforto e harmonia familiar darão sabor especial ao dia. Fortaleça as bases afetivas e aumente a cumplicidade no amor. Um velho sonho poderá se realizar. Deixe a documentação em ordem e resolva assuntos do passado. Notícias de longe ou de um antigo relacionamento cobrarão decisões. O dia trará resgates significativos, empatia e força interior.



Câncer - 21/06 a 21/07





Informações importantes permitirão administrar suas posses e investimentos com maior clareza e segurança. Aprofunde relações, estude e amplie discussões num novo grupo. Bom para esclarecer dúvidas e enriquecer seu repertório. Some forças com a equipe. As interações de hoje abrirão portas para o futuro. Proximidade com irmãos. Novas amizades se firmarão.





Leão - 22/07 a 22/08





Decida investimentos e espere por conquistas na área financeira. Hora de cuidar das posses e planejar um futuro com mais segurança. Bons resultados de trabalho e novas oportunidades anunciam fase de maior estabilidade e de perspectivas positivas pela frente. Aposte em mudanças, inove a carreira e comece novo ciclo de vida. Valerá se presentear com mimos hoje.





Virgem - 23/08 a 22/09





Decisões de vida poderão incluir uma viagem, mudanças no visual e investimentos na sua saúde. Se puder, tire o dia para se cuidar, avaliar uma proposta atraente e pensar muito bem nas escolhas. Um pouco de interiorização ajudará a organizar ideias e projetos. Encerre um ciclo e embarque em novas experiências. Assuma uma missão especial. Sucesso e futuro brilhante!



Libra - 23/09 a 22/10





Invista no seu equilíbrio e conforto. Meditação, terapia, momentos de relaxamento e harmonia familiar alimentarão a alma e trarão serenidade. Novas amizades e atividades em grupo manterão o astral em alta. Arme uma viagem de estudos ou faça um curso on-line e amplie sua rede. A vida social ficará mais gostosa, com conversas estimulantes e novas referências.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Circule nas redes, converse com amigos e descubra novidades. O dia será movimentado na vida social e atividades em grupo. Bom para se destacar na equipe, ou firmar parcerias e iniciar um empreendimento. Sol e Mercúrio iluminarão caminhos para o futuro. Fase de sucesso e de evolução da carreira. Espere por respostas positivas. Determine metas mais altas e vá à luta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Decida o futuro e concretize sonhos. O dia trará popularidade no ambiente profissional e sucesso nos empreendimentos. Planos da vida íntima poderão se realizar. Bom momento nos negócios. Você poderá firmar uma aliança poderosa e ampliar perspectivas na área financeira. Brilhe e conquiste novos espaços. Você terá resposta positiva de um processo em andamento.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A força do desejo e a fé eliminarão obstáculos. Espere por uma conquista pessoal relevante e surpresa gostosa no amor. Conexões internacionais ou com pessoas queridas de outra localidade movimentarão a vida numa direção atraente. Fase positiva para mudanças e recuperação financeira. Estabilize o orçamento. Entusiasmo e otimismo com novos projetos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. O dia convidará à privacidade. Bom para aprofundar vínculos importantes de vida, criar planos e decidir mudanças. Assuma novo lifestyle e aumente a segurança. Perspectivas serão positivas na área financeira. Soluções inovadoras elevarão padrões de conforto e darão leveza ao cotidiano. Casamento em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento no amor! Embarque num clima romântico e intensifique a relação íntima. Se estiver só, alguém chegará para ficar. O dia favorecerá também associações de trabalho e novas conexões. Aprofunde vínculos de amizade e crie uma rede forte ao seu redor. O trabalho dará bons frutos. A vida financeira ficará mais organizada. Rotina disciplinada beneficiará a saúde.





Por: ROSA DI MAULO