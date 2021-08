Em agenda com ministro da Infraestrutura em MS, Soraya reforça importância da parceria entre Legislativo e Executivo

Ao acompanhar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em visita a Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (09/08), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) reforçou a importância da parceria entre os poderes Legislativo, representado pela bancada federal, e Executivo Federal para a concretização de investimentos de infraestrutura no Estado. Durante sua passagem ao estado, o ministro anunciou R$ 160 milhões para obras de pavimentação na BR-419 e na BR-463, e ainda entregou parte da ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.





“A vinda do ministro Tarcísio foi de extrema relevância para darmos a notícia para os sul-mato-grossenses do que está acontecendo de bom para o Estado graças à parceria entre os poderes Legislativo e Executivo Federal. Nós do Legislativo, por meio das emendas da bancada, destinamos recursos para a pavimentação da BR-419, no Trevo do Braulinho, trecho que vai de Rio Negro até a BR-419. Vamos promover o desenvolvimento da região do Pantanal, pois essa obra vai ligar o município ao eixo rodoviário da BR-163, que é a coluna cervical de escoamento do Estado, fortalecendo o turismo regional e fomentando o desenvolvimento para a população pantaneira”, pontuou Soraya Thronicke.

Além disso, conforme a parlamentar, foi assinada a ordem de serviço do Lote 4 para asfaltar o trecho da BR-419 de Aquidauana (MS) ao Rio Taboco, que liga o município até Rio Verde e é conhecida popularmente pelo nome de “TransFragelli”. “Também assinamos a ordem de serviço para a adequação da Travessia Urbana de Dourados, que inclui a duplicação e a construção do viaduto no Trevo da Bandeira. Essa obra de extrema importância para a região, pois ligará a Avenida Hayel Bon Faker, que tem alto tráfego de veículos e travessia de pedestres e ciclistas, com a saída para Caarapó, que liga Dourados a Ponta Porã e ao Paraguai. É um trevo de altíssimo fluxo com altos índices de acidentes”, alertou.





Em relação ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, a senadora Soraya ressaltou a entrega da primeira parte da obra de ampliação do terminal de passageiros, com o investimento de R$ 39,9 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), para duplicar a capacidade. “O ministro também anunciou que teremos uma outra fase das obras de ampliação, que receberá um investimento de mais de R$ 400 milhões. Enfim, são recursos que vão ajudar a melhorar a vida dos sul-mato-grossenses”, garantiu.





Ela completa que todos esses investimentos em infraestrutura no MS são resultado de muito trabalho, que muitas vezes não é visto pela população, mas, que, se não for executado e não tiver a articulação de senadores e deputados federais, fica impossível de realizar todas essas obras. “Por isso, reafirmo que é, extremamente importante essa união de esforços dos parlamentares em conjunto com a União”, afirmou.





A senadora revelou ainda que a bancada federal foi informada que, na área da reforma agrária, Mato Grosso do Sul terá a maior emenda do relator do Orçamento da União, senador Marcio Bittar (MDB/AC). “É a realização de um sonho e temos certeza que em 2022 teremos muito mais para entregar para o nosso Estado, graças ao esforço conjunto de toda a bancada federal”, finalizou.

ASSECOM