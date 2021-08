Senador Nelsinho Trad viabiliza R$ 16,5 milhões empenhados para Campo Grande

Senador Nelsinho Trad

São emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul para asfalto no Jardim Itatiaia, Tiradentes e Jardim Mansur; Com esses valores e a soma de R$ 59,9 milhões liberados pelo parlamentar e mais R$ 126 milhões em financiamentos, o coordenador dos parlamentares sul-mato-grossenses disponibiliza mais de R$ 200 milhões para Cidade Morena em dois anos e sete meses.





O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad, viabilizou com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) o empenho de R$ 16,5 milhões para obras de asfalto em Campo Grande. Desses recursos empenhados, R$ 6,5 milhões para pavimentação e drenagem no Jardim Itatiaia e no Bairro Tiradentes e R$ 10 milhões para Jardim Mansur. “Agora é ficar em cima pela liberação dos recursos, assim a bancada federal continua unida e trabalhando por Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o senador Nelsinho Trad, esses foram os projetos priorizados pelos parlamentares do nosso Estado para Cidade Morena. Com esses valores empenhados, (R$16,5 milhões como coordenador da bancada), mais 126 milhões em financiamentos autorizados e R$ 59,9 milhões de recursos federais já pagos por solicitação do senador Nelsinho Trad, Campo Grande chega aos 122 anos com mais de R$ 200 milhões viabilizados durante o mandato do coordenador da bancada federal. “ Viva a nossa Capital, prefeito Marquinhos Trad e população, conte conosco em Brasília pelo desenvolvimento da nossa cidade”, afirma o senador Nelsinho Trad.





R$ 59,9 milhões liberados





Em 2 anos e 7 meses, o senador Nelsinho Trad conquistou R$ 59,9 milhões de recursos federais já pagos para educação, saúde e infraestrutura, de emendas dele e de projetos apresentados em anos anteriores.





Do Ministério da Saúde, o parlamentar recebeu a liberação de outros R$ 20 milhões para custeio da área na capital, atendimentos ao Hospital Nosso Lar, São Julião, Apae, Maternidade Cândido Mariano e Asilo São João Bosco e outros R$ 20 milhões para o combate à covid.





De recursos já pagos, Campo Grande conquistou por ações do senador Nelsinho Trad a liberação de R$ 1,5 milhão do Governo Federal para obras na Casa da Mulher Brasileira.





O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liberou também ao parlamentar R$ 15,5 milhões para obras de drenagem do Anhanduí, Cabaça e Areia, pavimentação do Bairro Tijuca Etapa A e B e para restauração da Orla Morena.





Do Fundo Nacional de Educação, R$ 2,5 milhões para construção de escola na Cidade dos Meninos, ampliação de laboratório de ciências, ônibus escolar e 12 salas para espaço educativo na Vila Nathália. A Sirpha - Lar do Idoso em Campo Grande – recebeu R$ 100 mil. Na instituição, segundo o presidente Mauri da Costa Lima, 74 idosos são atendidos. “O que é possível fazer, estamos trabalhando por Campo Grande”, disse o senador Nelsinho Trad.





R$ 126 milhões em financiamentos





Por articulações do senador Nelsinho Trad junto ao governo federal, Campo Grande terá R$ 126 milhões em financiamentos. A Capital receberá R$ 24 milhões para revitalização da Avenida Bom Pastor (um corredor gastronômico); R$ 45 milhões para obras de pavimentação do Rita Vieira e região (10 km recapeamento e 10 km drenagem).





O terceiro financiamento para Campo Grande é de R$ 27 milhões para renovação da frota de 282 novos veículos. A maioria era da década de 70.





O quarto contrato é de quase R$ 30 milhões em investimentos para tecnologia, para fibra óptica e construção do centro de monitoramento da Agetran e da Guarda Municipal.​





ASSECOM