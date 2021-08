O que é preciso saber antes de comprar uma banheira de hidromassagem?

As banheiras da Banheiras Bom Banho garantem banhos relaxantes e revigorantes. Quem pensa em garantir uma banheira, deve pensar na qualidade, no tamanho e também no modo de instalação. Vários modelos podem ser encontrados no site, como as hidromassagens.





banheira de hidromassagem é um item muito requisitado por quem quer deixar a casa mais sofisticada e confortável. Afinal, quem não sonha em ter uma banheira grande e aconchegante para aproveitar um banho delicioso após uma semana ou dia corrido, não é mesmo?





Mas você sabe o que levar em consideração antes de comprar sua banheira?





O espaço disponível





Antes de qualquer coisa, é necessário que você analise o espaço disponível em sua casa para a instalação de uma banheira quadrada de hidromassagem, por exemplo.





Deve-se observar atentamente se existe um espaço amplo para a instalação da banheira, e se mesmo com a banheira, esse local permanecerá com espaço para circulação. Nesse caso, vale considerar a troca de disposição do chuveiro, pia e vaso sanitário.





Opte pelo local mais adequado





Outro cuidado a ser muito analisado antes de optar por uma banheira, spa ou ofurô, é a escolha do formato adequado.





É importante sempre estudar o local da instalação. Vale fazer um projeto na mente e passar para um programa no computador com um arquiteto.





Escolha o material da sua banheira





O material da banheira também influenciará em seu acabamento e qualidade. As banheiras de hidromassagem de porcelana são as mais indicadas por terem uma estimativa de tempo maior em relação à garantia. Além de serem mais fáceis de cuidar e manter a manutenção do que as demais, esse tipo de banheira pode ser facilmente higienizada.





Além do material, lembre-se de optar por hidro com jatos reguláveis. Dessa forma, você regula a intensidade da “massagem oferecida”.