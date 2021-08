Pelo menos quatro cidades de MS acabam com toque de recolher

Restrição de circulação estava em vigor desde março do ano passado, quando pandemia começou

Vista aérea de Anaurilândia ©Edemir Rodrigues/Subcom-MS

Pelo menos quatro cidades de Mato Grosso do Sul estão sem toque de recolher. A restrição de circulação foi implementada em todo o Estado em março de 2020, quando começou a pandemia de Covid-19.





O Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia) não prevê toque de recolher para municípios em bandeira amarela, conforme decreto publicado em março deste ano. Na última atualização do mapa situacional, dez cidades entraram nessa classificação.





Anaurilândia, Glória de Dourados, Jateí e Taquarussu liberaram a livre circulação de pessoas a qualquer horário do dia ou da noite. Por outro lado, Itaquiraí, Rochedo e Tacuru mantiveram o toque de recolher a partir das 23h.





Procuramos as prefeituras de Douradina e Novo Horizonte do Sul e seus respectivos chefes dos Executivos municipais, mas não obteve resposta sobre as últimas medidas de restrição. O espaço segue aberto para manifestação.





Ainda conforme o programa de biossegurança do Governo do Estado, é recomendado toque de recolher às 20h para bandeira cinza, 21h para bandeira vermelha e 22h para cidades na bandeira laranja.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriel Mattos