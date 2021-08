Com 3,6 mil candidatos, TJ divulga locais de provas do concurso para cartórios

O exame será aplicado no dia 22 de agosto, em duas universidades de Campo Grande

Concurso para titular de cartórios aplica prova no dia 22 de agosto ©Clayton Neves

Marcada para 22 de agosto e com 3.619 inscritos, a prova do concurso para titular de cartório será aplicada em dois locais.





Conforme divulgado pelo TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), o exame será realizado na Unigran Capital, localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro; e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), que fica na Avenida Tamandaré, 6000, Jardim Seminário. Os dois locais de prova são em Campo Grande.





As informações referentes ao prédio/bloco e sala de aplicação de cada candidato serão divulgadas por meio do cartão de confirmação de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br





A prova objetiva de seleção para o critério provimento será aplicada no turno matutino, com início às 8h e, para o critério de remoção, no turno vespertino, com início às 15h (horário de MS).





O “V Concurso Público para Outorga e Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso do Sul” oferta 60 vagas.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aline dos Santos