HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Negociações financeiras no trabalho encerrarão a semana com saldo positivo e boas perspectivas para o futuro. Novo projeto profissional, ou empreendimento, poderá decolar. Bom também para investir na sua saúde e diversificar atividades. Se estiver em busca do amor, novo romance poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos. Firme relações.





Touro - 21/04 a 2/05





Enfim, mais liberdade e espaço para o prazer. A semana terminará com viagem ou programação criativa. Siga orientações de proteção à saúde e dê sabor de aventura à vida. Clima divertido com o par, ou os filhos, e animação com novos projetos colorirão esta fase, aberta a novas experiências e descobertas. Realize seus desejos e comemore conquistas, em ótima companhia.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Diminua inquietudes em sintonia com a natureza. A semana terminará com mais espaço de relaxamento, conforto e segurança. Bom para diminuir a velocidade, restaurar as forças e equilibrar suas energias. Conversas em família trarão planos para a casa e de mudanças no lifestyle. Planos de longo prazo no amor incluirão uma viagem especial e assuntos dos filhos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Troque ideias com amigos, coloque os assuntos em dia e fique por dentro das novidades. Ideias brilhantes marcarão sua presença nas reuniões de trabalho A semana terminará com harmonia nas relações próximas, conforto e segurança. A casa ficará mais bonita com toques delicados na decoração, plantas e arrumações. Areje a cabeça com assuntos leves, caminhadas ou treino.





Leão - 22/07 a 22/08





Planos para o futuro estarão à mil. Aposte num projeto inovador e decida investimentos. A semana terminará com ótimos resultados financeiros e orçamento equilibrado. Despesas irão aumentar na mesma proporção de novos ganhos. Trabalho não faltará nesta fase. Rotina exigente. Encontre tempo também para os amigos, trocas de mensagens e cultive relações.





Virgem - 23/08 a 22/09





A retomada de conexões de trabalho ampliará horizontes. Corrida contra o tempo acelerará a velocidade. Finalize tarefas e ganhe liberdade para cuidar dos interesses pessoais e da saúde. Viagem será boa opção para o fim de semana. Um convite especial virá na direção dos sonhos. Areje a cabeça, respire novos ares e embarque num clima mágico. Notícia atraente de longe.



Libra - 23/09 a 22/10





Diminua o ritmo e cultive a serenidade. A semana terminará com atenção aos sentimentos e respeito à intuição. Troca de confidências, espaço para a intimidade e união familiar criarão um clima gostoso. O dia será sujeito a distrações e pouco produtivo no trabalho. Bom para atividades criativas. Aproveite também para cuidar da beleza, do corpo e do seu equilíbrio.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O carinho das amizades fará diferença no seu dia. Retome uma antiga relação, fortaleça novos vínculos e amplie a rede social. A semana terminará com foco nos relacionamentos e muitas emoções. Bom momento para resolver conflitos e esclarecer dúvidas numa relação especial. Assuntos de família cobrarão flexibilidade e olhar sensível às fragilidades. Amor com novidades!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lua e Sol em harmonia iluminarão caminhos de maior realização na carreira. Espere por novidades de trabalho. Você poderá aprovar um orçamento ou firmar uma proposta com remuneração atraente. Hora de concretizar projetos, divulgar ideias e brilhar nas interações profissionais. Cuidados de saúde continuarão como prioridade. Faça bom uso das tecnologias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos financeiros interferirão no amor, ou num convite de viagem. Se planejar direitinho, tudo dará certo! O coração falará mais alto que a razão. Comemore uma vitória e celebre a vida. A semana terminará com respostas positivas e mais otimismo. Um empreendimento em parceria ganhará forma e viabilidade. Caminhos abertos no trabalho. Associação dará retorno financeiro.





Aquário - 21/01 a 19/02





Assuntos da casa e de família estarão em foco, hoje. Encontre soluções práticas para conciliar seus vários interesses. A semana terminará com autoestima e decisões de vida. Planeje mudanças e detalhe planos. Talvez você precise alongar prazos e ganhar tempo num projeto pessoal. Imprevisto ou notícias de longe poderão adiar uma viagem. Renove estruturas.



Peixes - 20/02 a 20/03





Novos contatos serão agradáveis. Bom momento para ampliar relações, iniciar parcerias e enriquecer a rede social. A semana terminará com conversas esclarecedoras e trocas de qualidade. Comunicações estarão abertas. Fature nas reuniões de trabalho e aprofunde vínculos de amizade. Amor com mais cumplicidade e segurança. Palavras doces esquentarão o clima.





Por: ROSA DI MAULO