Sexta-feira de tempo instável e grande amplitude térmica

O sol aparece entre muitas nuvens por todo o estado de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (27). A meteorologia indica chuva a qualquer hora do dia, podendo ser de forte intensidade e rajadas de vento acima dos 50 km/h em Campo Grande, Ponta Porã, Água Clara e Três Lagoas.





A chuva deve permanecer até o fim de semana, segundo o Climatempo. São esperados volumes de chuva em torno dos 30mm por toda a metade sul do estado, e em Campo Grande, são previstos até 10mm de chuva até o domingo (29).





Os volumes de chuva não serão suficientes para reverter a situação das queimadas no Estado mas vão contribuir para melhora na qualidade do ar e umidade do solo.





Pela manhã os níveis de umidade ficam elevados, mas durante a tarde a parte centro-norte pode registrar índices entre 20-40%.





A madrugada pode ter mínimas de 10°C no extremo sul do Estado, e 17°C na parte centro-norte. As máximas podem ficar entre 17°C na região sudoeste e 35°C na região norte.





Por: Mireli Obando