Fim de semana dedicado aos pais será de tempo firme e muito calor

O final de semana deve marcar a entrada de uma onda de calor em grande parte do país e também em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o Climatempo, ondas de calor no Brasil estão relacionadas à atuação de massas de ar quente e seco. A falta de chuva eleva as temperaturas e derruba os níveis de umidade relativa do ar.





A tendência é de dias com temperaturas acima da média climatológica, que começam a subir a partir desta sexta-feira (06), seguindo em rápida elevação no final de semana do dia dos pais e atingindo o pico de calor entre segunda (09) e quinta-feira (12) da próxima semana.





A sexta-feira (06) será de tempo claro com predomínio de sol em praticamente todas as áreas do Estado, exceto no extremo sul e costa leste que podem ter alguma nebulosidade ao longo do dia.





A amplitude térmica ainda se fará presente no Estado com a madrugada podendo registrar mínima de 10°C em pontos isolados da parte oeste, e a máxima pode chegar aos 35°C também na área oeste e região pantaneira.





Devido a atuação dessa massa de ar seco e quente, os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar entre 10-30% durante a tarde. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima os níveis devem ficar críticos especialmente nas regiões pantaneira, centro-norte, leste e norte da região sudoeste.





O tempo seco oferece riscos à saúde e também aumenta a chance de incêndios florestais.





Por: Mireli Obando