HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Desejos de dar uma virada na carreira e na vida mobilizarão todos os seus sensores em busca de oportunidades. A semana terminará com autoestima e empolgação com novos planos. Lembranças gostosas despertarão saudade de uma amizade do passado ou de alguém especial em sua vida. Promova a união familiar. Ambiente acolhedor em casa inspirará sonhos.





Touro - 21/04 a 20/05





Mude de assunto, solte a curiosidade e descubra novos focos de interesse. A semana terminará com mensagens motivadoras e novidades de amigos. Fim de um curso ou de um contrato dará alívio. Aproveite para reestruturar a casa e ampliar o diálogo com a família. Carinho dos filhos, declaração de amor ou surpresa do par alegrarão o coração. Prazer e criatividade em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Invista na casa, apoie a família e resolva assuntos práticos com irmãos ou amizade próxima. A semana terminará com boas soluções financeiras e maior paz de espírito. Troque confidências com alguém da sua confiança e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Se você pensa de um jeito e sente de outro, será hora de transformar padrões mentais e dar chances ao coração.



Câncer - 21/06 a 21/07





Novas amizades e conexões nas redes trarão aprendizado. Caminhos de crescimento financeiro estarão iluminados. Conte com sucesso nas reuniões de trabalho e em negociações. Você poderá firmar uma assessoria ou acordo poderoso e aumentar a segurança nos investimentos futuros. Controle a ansiedade e diminua o estresse para tomar as melhores decisões.





Leão - 22/07 a 22/08





Siga a intuição e as dicas dos sonhos. Você atrairá negócios e oportunidades financeiras. Embarque numa onda de energia positiva, inove a carreira e abra caminhos para o futuro. Cuidar da saúde será fundamental. Aproveite para relaxar, contemplar a natureza e recarregar as baterias. Objetivos pessoais ficarão mais claros. Firme amizades e comece novo ciclo de vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Carinho e apoio mútuo aquecerão uma amizade. O dia também trará harmonia nas atividades de grupo e sintonia forte no amor. Bom momento para iniciar relações e também para resgatar quem anda distante. Espere por conquistas pessoais relevantes, com Marte e Vênus em seu signo. Um convite de longe balançará as estruturas e despertará sonhos. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





Ótimo momento para relaxar, sonhar com o futuro e revitalizar suas forças em contato com a natureza. Novidades de amigos apontarão investimentos atraentes. Reformulações na equipe trarão mais motivação no trabalho. Mesmo que ainda tudo pareça um tanto confuso, você atingirá as metas. A semana terminará com sucesso, popularidade e poder de influência.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conexões com amizades de outras localidades falarão ao coração. A semana terminará com clima mágico e maior confiança no futuro. Crie planos, reinvente a vida e determine metas mais altas para o futuro. Viajar será tudo de bom. Perspectivas positivas num assunto jurídico animarão o clima. Você estará mais perto dos sonhos. Amor com encantamento e sintonia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A semana terminará com clima íntimo e sintonia com a família. Um mergulho nos sentimentos fortalecerá planos de mudança. Ganhe prestígio profissional ou firme uma associação. Você encontrará as condições necessárias para brilhar no trabalho, vencer desafios e diminuir pressões financeiras. Salde ou cobre uma dívida, assuma novo lifestyle e ganhe liberdade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Derrube barreiras nos relacionamentos. A semana terminará com emoções fortes e conexões especiais. Notícias de longe aumentarão o desejo de viajar e rever pessoas queridas. Considere a possibilidade com carinho. As interações de hoje despertarão sonhos. Embarque num clima mágico no amor. Mesmo que o momento imponha restrições, tudo fluirá positivamente.





Aquário - 21/01 a 19/02





Resultados financeiros positivos no trabalho encerrarão a semana com boas perspectivas. Saúde mais frágil cobrará atenção aos hábitos e à rotina. Estabeleça limites claros nos relacionamentos e respeite a necessidade de privacidade. Aproveite o fim de semana para se cuidar com carinho, curtir as delícias da intimidade e aumentar a cumplicidade com o par.



Peixes - 20/02 a 20/03





Termine a semana com bons resultados no trabalho e mais tranquilidade. O amor será fonte de inspiração para novos projetos e conquistas. Sintonia com o par, momentos carinhosos com os filhos e harmonia nos relacionamentos anunciam um fim de semana animado e divertido. Dê atenção às pessoas queridas e crie um ambiente protetor à sua volta. Paixão e prazer em alta!





Por: ROSA DI MAULO