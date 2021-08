Comissão especial da Câmara derruba PEC do voto impresso, bandeira de Bolsonaro

Por 23 a 11, deputados reprovaram proposta do voto impresso; único de MS na comissão, Fábio Trad votou contra

Governo Bolsonaro sofreu derrota em comissão especial da Câmara ©Agência Câmara

Apesar da pressão e das ameaças do presidente da República Jair Bolsonaro, o voto impresso sofreu sua primeira grande derrota no Congresso nesta quinta-feira, 5. O relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR) para a volta da contagem manual do resultado das eleições e da impressão do comprovante de votação foi derrotado por 23 votos contrários e 11 favoráveis. Deputados da oposição e até mesmo da base do governo foram contra a proposta.





Doze partidos orientaram suas bancadas a votar contra o projeto - PT, PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV, DEM e Rede. Apenas o PSL, PP, Podemos, PTB e o Republicanos (partido da Igreja Universal) indicaram o voto favorável. Liberaram seus deputados a votar como quiserem: Cidadania e o Novo.





Além de determinar a obrigatoriedade da impressão do voto, o relatório de Barros reduz o poder do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas investigações sobre processos de votação e permite que eleitores possam acompanhar a contagem manual dos votos na seção eleitoral. Há ainda uma alteração que, segundo especialistas, derruba a regra de que as mudanças só poderiam ocorrer um ano após aprovadas, ou seja, as mudanças teriam validade imediata e para as eleições de 2022.





A proposta é criticada por especialistas e pelo próprio presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, que enxerga um retrocesso nos sistema eleitoral do País. Essa postura do magistrado fez dele o alvo principal dos ataques de Bolsonaro nos últimos tempos.





Nessa escalada de críticas, Bolsonaro afirmou nesta semana que sua luta não é contra o TSE ou STF, mas contra uma pessoa apenas: ministro Luís Barroso, que, segundo ele, “se arvora como o dono da verdade”. A apoiadores que se reúnem em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente disse ainda que “não aceitará intimidações” e que não permitirá que se viole a Constituição e sugeriu que exista um “complô” para eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.





Mais cedo nesta quinta, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), sinalizou que poderia pautar a PEC no plenário mesmo derrotada na comissão. Apesar disso, na avaliação de parlamentares contrários à proposta, algo assim seria difícil porque significaria que Lira, ao pautar um texto já rejeitado pela comissão, estaria “chamando para si” a crise institucional que o texto representa. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), é um dos que acham difícil o voto impresso ser votado.” Eu acredito que não chegará em plenário”, disse ao Estadão.





Tentativa





Para evitar que a proposta fosse rejeitada, o presidente da Câmara tentou convencer os deputados a adiarem a comissão, mas não obteve sucesso. Uma hora antes da reunião começar, 34 deputados já haviam registrado presença. O número mínimo para realizar a comissão era 18.





O líder do PSL, deputado Major Vitor Hugo (GO), já admitia antes mesmo da votação que o cenário “não era positivo” para a aprovação do voto impresso.





“A votação da PEC do voto impresso na comissão especial será feita hoje. A sessão está prevista para as 20 hrs. O cenário, infelizmente, não é positivo”, disse o deputado bolsonarista no Twitter.





Deputados da oposição e de centro foram contra a medida. “Nós devemos começar a debater o que interessa nesse País”, afirmou o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). “Votamos pelo arquivamento dessa PEC golpista do governo de Jair Bolsonaro”.





“O presidente Bolsonaro age como uma criança mimada, o dono da bola”, afirmou o deputado Israel Batista (PV-DF). “Estamos debaixo do governo que mais produziu fake news no Brasil”.





O deputado Major Vitor Hugo se manifestou favorável ao texto e defendeu que o plenário analise a proposta. “Somos totalmente a favor do voto impresso com contagem pública dos votos. O Plenário precisa se manifestar sobre esse tema. Depois das provas apresentadas ontem pelo PR e pelo Filipe, o País precisa de segurança e transparência nas eleições”





Veja como os deputados votaram:





Contra





Geninho Zuliani (DEM-SP)





Kim Kataguiri (DEM-SP)





Raul Henry (MDB-PE)





Valtenir Pereira (MDB-MT)





Júnior Mano (PL-CE)





Márcio Alvino (PL-SP)





Edilazio Junior (PSD-MA)





Fábio Trad (PSD-MS)





Rodrigo Maia





Tereza Nelma (PSDB_AL)





Paulo Ramos (PDT-RJ)





Perpétua Almeida (PCdoB-AC)





Marreca Filho (PATRIOTA-MA)





Orlando Silva (PCdoB-SP)





Israel Batista (PV-DF)





Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM)





Arlindo Chinaglia (PT-SP)





Carlos Veras (PT-PE)





Odair Cunha (PT-MG)





Aliel Machado (PSB-PR





Milton Coelho (PSB-PE)





Fernanda Melchionna (PSOL-RS)





Paulo Ganime (Novo-RJ)





Favoráveis





Evair de Melo (PP-ES)





Guilherme Derite (PP-SP)





Pinheirinho (PP-MG)





Bia Kicis (PSL-DF)





Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)





Filipe Barros (PSL-PR)





Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR)





Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP)





Paulo Martins (PSC-PR)





Paulo Bengtson (PTB-PA)





José Medeiros (PODE-MT)









Fonte: Estadão Conteúdo