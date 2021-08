Deputado Lídio Lopes entrega implementos agrícolas na Aldeia Porto Lindo em Japorã

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) esteve na Aldeia Porto Lindo para realizar a entrega de implementos agrícolas adquiridos através de sua emenda parlamentar. O implemento agrícola é composto por um pulverizador de 600 litros, uma carretinha com pipa 3 mil litros e uma plantadeira de rama.





Na Aldeia Porto Lindo Lidio Lopes foi recepcionado pela capitania Roberto Carlos Martins, lideranças indígenas, secretariado e vereadores. Em sua fala o vice-prefeito Gabriel parabenizou a todos pela determinação e garra que a comunidade enfrenta os desafios, o prefeito Paulo agradeceu a parceria do deputado Lidio com Japorã, ressaltou o fortalecimento e crescimento da agricultura familiar na aldeia e as obras realizadas para melhorar a qualidade de vida da população como também na comunidade escolar.





Lidio Lopes reforçou que continuará a ser parceiro do município e que terá sempre o olhar solidário com as comunidades indígenas, pois sabe das lutas e das necessidades. “A entrega da plantadeira de mandioca, tanque pipa e uma pulverizadora vão colaborar para o fortalecimento da agricultura familiar, já que aproximadamente 80% das famílias indígenas sobrevivem da agricultura em Japorã” enfatiza.





ASSECOM