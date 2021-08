Deputado Neno Razuk reforça pedido de sala de escuta especial para crianças e adolescentes vítimas de violência em Dourados

O número cada vez mais crescente de denúncias de violência contra crianças levou o deputado estadual Neno Razuk (PTB) a reforçar o pedido para o Secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, para que seja apresentado estudo técnico a fim de criar a Sala de Escuta Especializada e Atendimento Psicológico na Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Dourados (DAIJI). Este é um dos mecanismos para evitar a revitimização da vítima.





“Os números mostram que crianças e os adolescentes são os grupos cujas violações de direitos humanos tiveram mais casos denunciados por meio do Disque 100, o canal de denúncias Disque Direitos Humanos, a ponto que com 57% dos casos refere-se a essa faixa etária. São situações de negligência, violência psicológica, física e sexual entre as violações mais comuns, segundo balanço divulgado pelo governo federal.





Quando são comparados os tipos de violência sofridas por crianças e adolescentes, a partir dos boletins de ocorrência, os dados da DAIJI Dourados apontam para o predomínio dos crimes sexuais. As ocorrências de maus tratos também têm elevado índice e ambos vêm aumentando a cada ano.”, enumera o parlamentar ressaltando a importância de uma sala de escuta especial.





“Especialistas apontam para a importância da criação de um espaço de escuta especializado e atendimento psicológico, que proporciona agilidade no conjunto de serviços oferecidos de forma coordenada, integral, especializada, e humanizada de acordo com a necessidade e especificidades de cada situação. Um processo que impede que o sofrimento da vítima seja aumentado”, lembra sobre a necessidade desse tipo de atendimento. Para Neno Razuk um ambiente amigável e acolhedor é essencial para que a experiência seja menos traumática.





