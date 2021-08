PARANAÍBA| XII Conferência Municipal de Assistência Social será nesta quinta-feira

A Prefeitura de Paranaíba, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, irá realizar nesta quinta-feira, 26 de agosto, a XII Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), às 8h. O evento é voltado para a população geral e será transmitido no canal do YouTube e simultaneamente pelo Facebook da Prefeitura.





De acordo com a presidente da Conferência, Rita Izabel, o evento é para apresentar o diagnóstico da oferta do serviço socioassistencial no Município, afim de avaliar as necessidades e fazer propostas para melhoria destes serviços. As propostas serão enviadas para a Conferência Regional, Estadual e Nacional de Assistência Social, com o intuito de que se tornem leis, programas e projetos para atender a demanda do Município.





As inscrições estão sendo feitas via internet, pelo site oficial do Município ( www.paranaiba.ms.gov.br ). Para participar é preciso que o candidato responda uma avaliação das propostas a serem apresentadas. Ainda estão disponíveis o link do Regimento Interno e do evento





Por: Luana Chaves

Imagem: Marnei Marcelo