Fim de uma era: Messi está fora do Barcelona

Clube anunciou oficialmente em suas redes sociais que não chegou a um acordo financeiro com o maior ídolo de sua história

O Barcelona anunciou na tarde desta quinta-feira (5), em suas redes sociais, que o maior jogador de sua história, Lionel Messi, de 34 anos, não seguirá no time catalão. Cria das categoria de base do clube, o argentino estava no Barcelona desde 2000.





Campeão da Copa América com a Argentina recentemente, o camisa 10 não chegou a um acordo para permanecer no Barça, que citou obstáculos econômicos e estruturais para a renovação do contrato.





A negociação fazia parte de um plano de diminuição de gastos do clube, que chegou a uma dívida bruta de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões). Eleito para a presidência do Barcelona em março deste ano, Joan Laporta assumiu o compromisso de reorganizar a instituição. Um dos pontos centrais dessa gestão é a renegociação de contratos, além da liberação e venda de atletas para aliviar a folha salarial.













Por: Lucas Mamédio