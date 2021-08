Deputado Amarildo Cruz entrega R$ 75 mil para Colônia Paraguaia e homenageia Cabo Almi

Emenda será destinada para climatização da sede social que passou por revitalização

O deputado estadual Amarildo Cruz participou na noite desta segunda-feira, da inauguração da sede social e complexo cultural da Associação da Colônia Paraguaia, na Vila Pioneira, em Campo Grande. Na ocasião, ele entregou a emenda de R$ 75 mil para climatização do espaço. O recurso foi destinado pelo deputado Cabo Almi, morto por covid-19, em maio deste ano.





O evento também contou com homenagem ao parlamentar falecido. “Prestamos homenagem ao Cabo Almi, pessoa extremamente carinhosa, juntamente com a família dele e quem trabalhava com ele. Foi emocionante”, afirmou Cruz em sessão realizada nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa. O certificado foi entregue a esposa de Almi, dona Irene Moura, juntamente com os filhos.





Amarildo Cruz também falou sobre a reforma do prédio. “Reconhecemos a sensibilidade do Governo para preservar a cultura e as tradições. Provavelmente, somos o estado que mais tem imigrantes paraguaios. Esse país que tem tudo a ver com nossa cultura. Isso reforça os laços que temos com esse povo”, enfatizou.





A reforma, ocorreu com recursos próprios e repasses do Estado intermediados por Termo de Fomento, fornecendo à Associação, criada em 1973, maior possibilidade de atividades culturais e serviços destinados à comunidade paraguaia, descendentes e brasileiros.





A solenidade de reinauguração do espaço respeitou as regras de biossegurança e contou com as presenças do governador Reinaldo Azambuja, secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, secretário adjunto da Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), Eduardo Romero e do diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Gustavo Cegonha, além de deputado e vereadores.





Além da reforma das instalações, o espaço ganhou mais estrutura, contando com novas salas para realização de cursos, capacitações, eventos e espaço recreativo.









ASSECOM