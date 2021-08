Deputado Pedro Kemp solicita vagas para professores da Educação Especial no concurso do Estado

deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS)

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) solicitou do Governo de Mato Grosso do Sul a abertura de vagas para professores da Educação Especial no concurso da rede estadual. “O Governo do Estado assumiu responsabilidade com a Fetems (Federação dos Trabalhadores da Educação de MS) para suprir as vagas nas instituições de ensino já que hoje a rede estadual conta com 11 mil convocados e 9 mil efetivos. Como o Governo anunciou pouco mais de 700 vagas para professores em concurso público, pedimos também vagas para a Educação Especial”, disse Kemp.





O parlamentar fez uma indicação para o secretário de Estado de Governo, Flávio César Mendes com cópias à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta e solicitou providências no sentido de incluir no próximo concurso público para professor, conforme anunciou o governo do Estado, a seleção de professores para a Educação Especial com a finalidade de suprir a demanda das escolas estaduais.





“A atuação de professores da Educação Especial é imprescindível para as unidades escolares, que trabalham no atendimento direto do aluno com deficiência. Estes profissionais, na maioria dos casos, têm contratos temporários que reiteradamente são renovados porque o trabalho de apoio executado com estes alunos é uma necessidade constante na rede estadual.





Desta forma a situação precisa ser regularizada por meio do concurso público dando a possibilidade aos professores pós-graduados em Educação Especial ingressarem na carreira do magistério como professores efetivos”.





ASSECOM