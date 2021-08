Conheça as melhores receitas com achocolatado

achocolatado em pó é uma delícia para crianças e adultos, pois pode ser consumido da forma tradicional com o leite, como também, pode ser adicionado em receitas deliciosas e agradar o paladar de homens, mulheres e crianças de todas as idades.





Criar uma receita com esse ingrediente não é algo complicado, mas saber dosar é o que faz a diferença nos sabores, para que não fique tão forte ou muito doce. A seguir, daremos alguns exemplos de receitas. Confira.





Brigadeiro





O brigadeiro é um doce típico brasileiro que encanta o paladar das pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um doce muito fácil de ser feito, presente nas festas de aniversário, principalmente as infantis.





A base da receita do brigadeiro, geralmente tem chocolate em pó 50%, leite condensado e creme de leite. O doce deve ser levado a fogo de médio a baixo e mexido sem parar até que atinja seu ponto desejado. Geralmente, as marcas escolhidas para as receitas de brigadeiros são as presentes no dia a dia, como o achocolatado Nestlé.





Para equilibrar o doce recomenda-se a adição de mais creme de leite do que leite condensado.





Brownie





O brownie é um doce que é muito famoso hoje em dia. O prato nada mais é do que um tipo de “bolo achatado” com uma casca crocante e deliciosa, que encanta o paladar das pessoas.





Geralmente, os ingredientes do brownie são: chocolate em pó , ovos, manteiga, açúcar e leite integral. Uma dica que faz a diferença no visual do prato é adicionar confeitos na finalização do brownie.





O preparo é rápido e geralmente o tempo de forno só leva de 20 minutos à meia hora.





Creme de chocolate





Essa receita é feita para se parecer com um danone de chocolate, um dos queridinhos do paladar de todas as idades.





Esse creme de chocolate feito com achocolatado também é de fácil preparo e requer poucos ingredientes. A receita requer 500 ml de leite, leite condensado, 1 gema, amido de milho, achocolatado em pó e creme de leite. Leva-se todos esses ingredientes ao fogo, até que dissolvam e crie uma consistência cremosa,





Este saboroso creme de chocolate fica melhor ainda se consumido gelado.





Continue nos acompanhando para mais receitas deliciosas e tradicionais com ingredientes simples.





