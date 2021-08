ALEMS| Pautadas cinco matérias na Ordem do Dia desta terça-feira (24)

Em primeira discussão, dois projetos devem ser apreciados pelos parlamentares, ambos receberem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e são de autoria do Poder Judiciário. O Projeto de Lei 214/2021 , que altera a Lei Estadual 1.071/90, incluindo a alínea "c" ao inciso I do art. 101-B, com o objetivo de aprimorar os julgamentos da Seção Especial em razão do crescimento acelerado do ajuizamento de reclamações apresentadas em face de julgados das turmas recursais; e o Projeto de Lei 215/2021 , que denomina Dr. Joelson Martinez Peixoto o edifício do Fórum da comarca de Jardim.