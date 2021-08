Com apoio da senadora Soraya Thronicke, “Trevo do DOF” deve ser entregue em junho de 2022

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Após anos de espera, as melhorias do trecho do quilômetro 258 da BR-163, na saída de Dourados para Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, mais conhecido como “Trevo do DOF”, serão entregues pela CCR MSVia até junho de 2022. A informação foi repassada pela senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) nesta terça-feira (03/08), que tem participado de reuniões com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para tratar sobre a situação da rodovia. “Os moradores dessa região de Dourados esperam por essa intervenção desde 2014, quando a concessionária CCR MSVia assumiu a exploração da rodovia federal em Mato Grosso do Sul e fez o compromisso”, ressaltou.





Soraya Thronicke explica que as obras de melhoria do “Trevo do DOF” foram acertadas em março deste ano durante reunião virtual com o diretor-geral da ANTT, Davi Ferreira Gomes Barreto, e com o superintendente de Infraestrutura Rodoviária da Agência, André Luís Macagnan Freire. “A ANTT compartilhou comigo o esboço de passagem em desnível do Trevo do DOF, cuja previsão de entrega é junho do próximo ano. A intervenção inclui um novo pavimento do trevo, o dispositivo em desnível, a ciclovia e a pista de pedestre, todos sob a responsabilidade da CCR, além da revitalização da Avenida Coronel Ponciano, que deverá ser feita pela Prefeitura, e a restauração da rodovia MS-156, que deve ficar a cargo do Estado”, detalhou.





A parlamentar sul-mato-grossense completa que a urgência da intervenção no “Trevo da DOF” é devido aos constantes acidentes fatais registrados na rotatória, que abrange a BR-163, a Avenida Coronel Ponciano e a MS-156, sentido parque industrial. “Essas melhorias vão solucionar um problema antigo desse trevo, pois se trata de uma via com tráfego intenso de veículos de passeio e de transporte de cargas, bem como de bicicletas e até mesmo de pedestres, o que é motivado por bairros populosos nas proximidades”, reforçou.





Segundo a senadora, a ANTT se sensibilizou com a necessidade da intervenção no “Trevo do DOF” e, por isso, incluiu a obra no Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do empreendimento público federal que foi assinado entre a CCR MSVia e a União. O aditivo entrou no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, no qual a concessionária ficará obrigada a construir obras públicas no trecho de sua responsabilidade até que seja relicitado.





Por: Lucka Pimenta