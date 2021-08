RIBAS DO RIO PARDO| A Secretaria Municipal de Obras realizará mutirão de limpeza em toda a cidade nos dias 4, 5 e 6 de agosto

Manter a cidade limpa é dever de todos, e a partir desse mutirão a fiscalização estará mais presente

A partir desta quarta-feira (4), a Secretaria Municipal de Obras estará realizando em toda a cidade um mutirão de limpeza. Através desse mutirão a Prefeitura traz um novo jeito de cuidar das vias urbanas.





A limpeza iniciará pelo bairro Jardim dos Estados e a colaboração dos cidadãos será fundamental para isso, que deverão participar limpando terrenos e quintais. A limpeza é necessária, principalmente nesta época de estiagem do ano, evitando o acúmulo de entulhos, resíduos e folhas secas, prevenindo fungos ou animais peçonhentos, para segurança da população.





"Nós nos reunimos com a equipe da Secretaria, motoristas e demais servidores e conseguimos essa agenda de 3 dias em que parte de nossos caminhões e maquinários estarão na cidade. Essa é uma ação programada de forma a colaborar com nossa comunidade, pois a lei determina que é de responsabilidade do morador o descarte correto de entulhos por exemplo, mas antes de fazer essa cobrança direta, nós optamos por esse trabalho de limpeza e de orientação dos moradores. Então, pedimos à população que faça sua parte agora, pois após o mutirão a fiscalização estará mais presente, para que juntos tenhamos uma cidade mais bonita, com vias públicas e praças com aspecto mais agradável para a convivência”, diz o Secretário de Obras, Lucas Magrini.





Segundo a fiscal de postura do Município e engenheira civil, Ariane da Silva Ferreira, a ação da Prefeitura visa o cumprimento da Lei Nº 512 de 04 de fevereiro de 1993, que prevê multa para quem depositar qualquer material, inclusive de construção, nas vias públicas em geral, e proíbe jogar lixo nas vias e logradouros públicos, bem como em boca de lobo, bueiro, valeta de escoamento, poço de visita e em outras partes do sistema de águas pluviais, às margens ou no próprio leito de rios, córregos e lagoas.





A Secretaria de Obras também convoca que o cidadão seja também um agente fiscalizador, denunciando depredações do patrimônio público, queimadas, descartes irregulares de resíduos sólidos em vias públicas.





A nova gestão vem implementando ações de cuidados com o ambiente urbano, no início do ano notificando proprietários de terrenos particulares para a limpeza, e instalando lixeiras separadoras de lixo orgânico e reciclável em frente à prédios públicos municipais.





