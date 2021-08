Cidade Zigurats entra para rota turística de MS e grupo do Ecossistema Dakila participa de capacitação na área

©Divulgação CG Desination e ABETA

Representantes do Ecossistema Dakila participaram, entre os dias 16 e 19 de agosto, do primeiro ABETA Conecta de 2021 que aconteceu em Campo Grande. A participação da equipe se deu porque agora a Cidade Zigurats faz parte da rota turística Caminho dos Ipês do estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo do encontro foi reunir, integrar e capacitar profissionais do segmento de ecoturismo e turismo de aventura através de palestras inspiradoras, oficinas de capacitação técnica, estudos de casos e atividade prática em campo.





Atualmente, o estado de Mato Grosso do Sul encontra-se dividido em oitos regiões turísticas e a Cidade Zigurats, localizada no município de Corguinho, pertence a região Caminho dos Ipês, aonde junto a Capital, constitui um dos principais destinos turísticos do roteiro.

A Rota Caminho dos Ipês é formada por Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Imagem: Divulgação Campo Grande Destination

Conforme explica Maitê Bernal Flores, coordenadora de turismo de Zigurats, o evento, que integrou os atores da cadeira turística da região, pôde através da conexão, aliada à capacitação em turismo de natureza, repassar conhecimentos que serão possíveis exercer em todas as potencialidades de uma cidade, além de ampliar o networking, aprimorar os produtos e trabalhar com força na promoção do destino anfitrião.





“As informações foram muito bem colocadas pela equipe da ABETA, os palestrantes compartilharam seus conhecimentos e experiências visando que todos os presentes pudessem levar adiante os ensinamentos, contribuindo para que o turismo da região possa se desenvolver de verdade e que todos trabalhar de mãos dadas”, afirma.





Repassando o conhecimento





Da esquerda para direita: Jonas Nascimento, Maitê Bernal, Marta Silva, André Barbosa e Gustavo Guerra. Equipe do Ecossistema Dakila presente no lançamento do 1º ABETA Conecta 2021 ©Equipe de Turismo Zigurats

A Cidade Zigurats está em fase de estruturação das suas atividades turísticas e, de acordo com Maitê, todo conhecimento e experiência nesse momento se tornam valiosos para que seja possível começar com passos firmes e seguros. “Sabemos que a capacitação é uma excelente ferramenta para melhorar, crescer e poder fazer com que as coisas se desenvolvam e evoluam, por isso vamos promover e apoiar constantemente a formação de todas as pessoas que integram a nossa equipe, sejam ou não da área do turismo, ofertando a capacitação e treinamento para desenvolver a sua função da melhor maneira e mais motivados. Queremos que as pessoas que venham nos visitar vivam uma experiência única e possam levar com elas o melhor de Zigurats para o mundo”, finaliza a coordenadora de turismo.





O vereador corguinhense, Gustavo Guerra, que também é gerente administrativo do Ecossistema Dakila destacou que “o município de Corguinho, com todo o seu potencial e riqueza natural, só tem a ganhar com esse curso de capacitação que vai gerar frutos aos habitantes e assim assumir um lugar de destaque no turismo de natureza".





O evento foi organizado pela ABETA (Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura) e CG Destination. Também fazem parte do apoio institucional e organizacional a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande), o Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e Estância de Governança Regional Caminho dos Ipês.





Texto escrito com a colaboração de Maitê Bernal Flores que esteve presente em todos os dias do evento.