CAPITAL| Com vazão de até 250 mil litros por hora, novo poço no Nova Lima reforçará ações de abastecimento da região

©DIVULGAÇÃO

A Águas Guariroba inaugurou neste sábado (21) o novo poço de captação de água subterrânea no bairro Nova Lima. O evento, que contou com a participação do prefeito de Campo Grande Marcos Trad, da Câmara de Vereadores, lideranças comunitárias do Nova Lima e Agência Reguladora de Serviços Públicos (Agereg), abre o calendário de obras que serão entregues a Campo Grande, em comemoração aos 122 anos da Capital.





A ação é um incremento na produção de água da cidade. O novo sistema tem 660 metros de profundidade e capacidade para produzir até 250 mil litros de água por hora, beneficiando mais de 63 mil moradores da região norte.





“O novo poço representa mais qualidade de vida e mais saúde pública. Serão 250 mil litros por hora com captação subterrânea, que vão trazer muitos benefícios para 63 mil famílias da região norte. Campo Grande está de parabéns”, destacou o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.





“Estamos entregando este poço e as próximas obras celebrando o aniversário de Campo Grande e também os avanços conquistados na Capital. Todos esses investimentos tem como objetivo trazer mais qualidade de vida e saneamento à população campo-grandense nesta data especial.”, disse o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.





“Este ano a Águas Guariroba teve um desafio muito grande com a ampliação de nove poços para mitigar os efeitos da estiagem. Na região do Nova Lima, temos um poço com uma tecnologia inovadora e com vazão de água de até 250 mil litros/ hora. Hoje o Nova Lima fica totalmente independente da sua produção de água, isso representa muito mais segurança operacional para Campo Grande para a Águas Guariroba.”, disse o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.





Neste mês de agosto a Águas Guariroba faz duas entregas de poços para Campo Grande. Além do bairro Nova Lima, o bairro Pioneiros, na região sul, também receberá a operação de um novo sistema de captação de água subterrânea. A entrega deste segundo poço está previsto para 30 de agosto. Os investimentos fazem parte do pacote de melhorias de segurança operacional da Águas Guariroba para os meses de estiagem. A previsão é de que o período de seca em 2021 seja um dos mais rigorosos dos últimos 91 anos.





Ao todo nove novos poços garantirão o acréscimo de 1,7 milhão de litros de água por hora produzida para a cidade. Os novos poços também serão ativados nas regiões do Taveirópolis, Universitário, Lageado, Parque dos Poderes, Caiobá, Coophavilla II e São Conrado.













Por: Jefferson Gonçalves