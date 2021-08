Em alta velocidade, motociclista sem CNH provoca acidente com 3 feridos

Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para Santa Casa e Upa Vila Almeida

Na manhã deste sábado (21), dois motociclistas, homem de 29 anos e mulher de 55, se envolveram em acidente na Vila Bandeirante, em Campo Grande. O condutor de 29 anos não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estava em alta velocidade, de acordo com o BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito).





Conforme apurado, a mulher de 55 anos conduzia a moto Honda Twister pela Av. Brilhante, no cruzamento com a Rua Argemiro Fialho, ela parou quando o semáforo ficou amarelo. Atrás dela, vinha o homem de 29 anos, conduzindo uma Honda Biz, e com a esposa, de 40 anos, como passageira.





O motociclista da Biz estava em alta velocidade e bateu na traseira da Honda Twister. Com a força da colisão, as motos se entrelaçaram e pararam coladas. Apesar da batida, ninguém ficou ferido gravemente.





A passageira de 40 anos chegou a ficar desacordada por alguns segundos, mas recobrou a consciência antes mesmo do socorro chegar. Os três envolvidos receberam atendimento do Corpo de Bombeiros Militar.





As duas mulheres foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande, o homem foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida, todos com escoriações leves.





Cruzamento perigoso - Morando próximo ao local do acidente desde os 12 anos de idade, o aposentado Edson Marques Ferreira, de 65 anos, reclamou ao Campo Grande News, que acidentes são frequentes no cruzamento.





"O pessoal não respeita o semáforo e anda em alta velocidade, tem que colocar um quebra-molas nas duas ruas, antes de chegar no sinaleiro, pra diminuir os acidentes. Depois que mais gente morrer, eles colocam. A lei de trânsito, você paga com a vida", disse o aposentado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Oshiro e Dayene Paz