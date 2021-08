Casa Verde e Amarela: em Campo Grande (MS), 368 moradias são entregues a famílias de baixa renda

Residencial Portal Laranjeiras recebeu quase R$ 30 milhões em investimentos federais e vai beneficiar cerca de 1,5 mil pessoas

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entregou nesta segunda-feira (23) as chaves de 368 moradias a famílias de baixa renda de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Residencial Portal Laranjeiras recebeu R$ 36,3 milhões em investimentos, sendo quase R$ 30 milhões de recursos federais.





"Estas entregas confirmam, mais uma vez, a determinação do presidente da República, que, desde sua chegada, estabeleceu como prioridade terminar as obras em andamento e retomar as paralisadas", destacou o secretário Nacional de Habitação do MDR, Alfredo dos Santos. "Esse é um compromisso do presidente e uma confirmação do respeito com o dinheiro público", completou.





Os apartamentos do Residencial Portal Laranjeiras têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com área total de 46,63 m². Além disso, o empreendimento oferece área de convivência, com churrasqueira, centro comunitário, parque infantil, quadra de esportes e guarita. Os novos moradores também terão vagas de garagem para carros e motos, além de espaço para visitantes.





O residencial Portal Laranjeiras conta com infraestrutura completa, com água, esgoto, pavimentação, drenagem, energia elétrica e iluminação pública.





Uma das novas moradoras é Luana Aiva, de 35 anos. Mãe de três filhas, a doméstica está muito contente por ter recebido as chaves do seu apartamento. "Hoje é um dia muito especial para mim. Receber este apartamento é a realização de um sonho. Agora começo uma nova etapa de vida", comemorou.





Produção habitacional





Com o compromisso de reduzir o déficit habitacional no País, o MDR retomou obras, ampliou o programa nacional de Habitação - o Casa Verde e Amarela - e chegou a 1.009.225 unidades entregues à população de janeiro de 2019 a junho deste ano. Cerca de 135 mil famílias de baixa renda tiveram o sonho da casa própria realizado.





ASSECOM/MDR