MS recebe 96,7 mil doses de vacinas e secretário diz que imunização contra a Covid deverá ser anual

Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende ©Reprodução/Redes Sociais

Mato Grosso do Sul recebe entre domingo (22) e esta segunda-feira (23) 96.780 doses de vacinas contra a Covid-19. São 50.250 de Astrazeneca, 24.570 de Pfizer e 21.960 de Coronavac.





O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, diz que esses imunizantes deverão ser distribuídos entre a tarde desta segunda — para Campo Grande e a manhã de terça-feira.





Ele também explicou como as doses deverão ser utilizadas. As da Astrazeneca deverão ser destinadas à aplicação de segunda dose (D2). As de Coronavac a primeira dose (D1) e as da Pfizer, para segunda dose e primeira – adolescentes de 12 a 17 anos.





O secretário reiterou que o estado aguarda posição do Ministério da Saúde sobre a questão da terceira dose da vacina (reforço) para idosos que já tenham concluído o ciclo vacinal, bem como da definição de qual imunizante será utilizado. Lembrou que assim que houver essa definição e doses, que vai fazer a imunização no estado.





Questionado sobre a imunização no próximo ano, ele disse que ocorre assim como com a vacina contra os vírus ‘influenza’, que a contra o coronavírus deverá ocorrer todos os anos, sempre com a atualização dos imunizantes em relação às novas variantes do vírus.





Dados desta segunda da pandemia:

Casos novos: 346 Total de casos: 366.340 Mortes confirmadas nesta segunda-feira: 6 Total de mortes: 9.266 Internados: 315 Recuperados: 354.063