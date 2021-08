As vantagens das banheiras de imersão

Ideal para relaxar

São de fácil instalação

Benefícios para o corpo



As banheiras de imersão da Banheiras Bom Banho já estão há um bom tempo no mercado, porém, os benefícios de se ter esse tipo de banheira em casa ainda precisam ser lembrados.Muitas pessoas não sabem, mas assim como as banheiras de hidromassagem , as banheiras de imersão possuem tecnologia diferenciada. Quer saber mais? Então continue lendo nosso conteúdo.A maior dúvida em relação a uma banheira de imersão que as pessoas têm, é se esse modelo consegue oferecer conforto às pessoas, assim como ofurôs e banheiras com jatos. E a resposta é sim, pois se você está procurando uma banheira com o intuito de relaxar, as de imersão são tão relaxantes quanto as banheiras de hidros.Além de proporcionarem uma experiência relaxante com água quente e sais de banho, esse modelo não gera ruídos.Por não ter aparelhos elétricos como jatos e luzes, para serem conectados em alguma fonte de energia, as banheiras de imersão tem a vantagem de serem fáceis de serem instaladas, sem a preocupação de escolher um local que tenha tomada ou algo do tipo.Além disso, geralmente seus modelos são menores, e são encontrados mais formatos de banheiras redondas de imersão. São ótimas para mudar o design de seu banheiro se instaladas no centro do cômodo.Ter uma banheira de imersão, possibilita vantagens em relação aos cuidados com o corpo humano, e melhora da saúde da pele de dentro para fora.O banho em uma imersão em água quente relaxa a musculatura auxiliando o sono, além disso um banho quente em imersão hidrata a pele, melhorando a aparência, dando viço e suavidade ao toque.