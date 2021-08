Águas Guariroba e prefeitura entregam novos reatores biológicos na ETE Los Angeles

Seguindo o cronograma de entrega de obras que celebram os 122 anos de Campo Grande, a Águas Guariroba inaugura nesta terça-feira (24), às 8h30 horas, os dois novos reatores biológicos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles. O evento, em parceria com a Prefeitura Municipal, será realizado na ETE, localizada na Rua Leonel Rocha (final da rua via bairro Los Angeles).





Com a expansão, a ETE Los Angeles amplia o tratamento de efluentes de 900 litros/s para 1080 litros/s, o que representa um incremento de 20% a sua capacidade de coleta, o equivalente a mais 180 litros/segundo.





Utilizando tecnologia inovadora, elaborada e projetada pela equipe de engenheiros da Águas Guariroba, os reatores têm as paredes revestidas por placas de aço vitrificado. A estrutura possibilita maior eficiência no tratamento e total vedação durante o processo, garantindo a segurança operacional do sistema de esgotamento sanitário.





O revestimento utilizado nos reatores é de origem austríaca, seguindo os mesmos modelos utilizados em países da Europa.





Atualmente a ETE Los Angeles é responsável por 90% do tratamento da cidade. A rede de esgoto já chega a mais de 80% dos imóveis de Campo Grande. Todo esgoto coletado é tratado na Cidade Morena, garantindo mais saúde para a população, valorização imobiliária e desenvolvimento sustentável para a cidade.





Por: Jefferson Gonçalves





