BATAGUASSU| A pedido do governador, Paulo Corrêa e presidente da Agesul cumprem agenda no Município e iniciam estudos para construção do Anel Viário

Representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) esteve em agenda nesta segunda-feira, dia 23 de agosto, no período da manhã, em Bataguassu acompanhado pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Emerson Antônio Marques Pereira.





A visita técnica teve como objetivo realizar uma vistoria para iniciar os estudos para a execução do projeto de construção do Anel Viário no município.





De acordo com Paulo Corrêa, são três possíveis trajetos para a realização do investimento, porém, tudo será analisado para que seja feito o melhor trajeto tecnicamente, com um levantamento correto para a execução da obra. “O pedido é que seja retirado o movimento de veículos pesados do centro da cidade, jogar esse fluxo para Anaurilândia sem que atrapalhe a demanda comercial do município”, enfatizou o parlamentar.





O deputado disse ainda que já está em contato com o senador Nelsinho Trad (PSD) e com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas para que seja agendada uma reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), já que a obra necessitará de uma adequação na BR-267. “Faremos o projeto executivo, da forma correta, para viabilizar a obra em comum acordo com o Dnit, Governo do Estado e Prefeitura de Bataguassu”, salientou Corrêa.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) ressaltou que o anel viário é uma necessidade local, já que o tráfego de veículos pesados têm aumentado nos últimos anos.





“Precisamos do anel viário. Temos um tráfego de veículos pesados, carretas que vem da MS-040, MS-395, aumentando o fluxo de veículos pesados no centro da cidade. Além de garantir a segurança da população, precisamos preparar Bataguassu para o desenvolvimento, já que a cidade está crescendo”, disse o prefeito.





Akira agradeceu o presidente da AL, Paulo Corrêa (PSDB), pelo apoio nas demandas do município. “O deputado Paulo Corrêa tem aberto as portas do Governo do Estado para Bataguassu, trazendo apoio e atendendo as nossas reivindicações. Com essa parceria, com o apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB); do secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, conseguiremos viabilizar projetos e melhorias importantes para Bataguassu”, finalizou o chefe do Executivo.





Estiveram presentes na agenda, a secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Lara; o engenheiro da Agesul, Dalvim Romão Cezar Júnior além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel; e demais coordenadores.





ASSECOM