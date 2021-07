PARANAÍBA| Com baixa procura, Saúde do Município decide reduzir faixa etária e vacinar contra a Covid pessoas acima de 34 anos

Paranaíba antecipou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 38 anos acima na sexta-feira e anunciou mutirão para atender ao público alvo neste sábado (3), porém como a procura foi baixa, a Saúde decidiu reduzir a faixa etária para imunizar com a primeira dose pessoas com idade acima de 34 anos.

Paranaíba antecipou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 38 anos acima na sexta-feira e anunciou mutirão para atender ao público alvo neste sábado (3), porém como a procura foi baixa, a Saúde decidiu reduzir a faixa etária para imunizar com a primeira dose pessoas com idade acima de 34 anos.





A ação ocorre exclusivamente em quatro Unidades de Saúde, sendo: Dr Yá, Santa Lúcia, Santo Antônio e Lourdes.





Para receber a 1ª dose, o morador deve levar um documento com foto e um comprovante de residência ou título de eleitor. Segundo o Coordenador da Imunização, Celso Costa, cada unidade recebeu 300 doses para atender ao mutirão e garante não faltar o imunizante ao munícipe com a faixa etária anunciada.





“As doses têm sido suficientes para atender aos grupos anunciados pelo Programa Municipal de Imunização. Recebemos uma quantidade considerável de vacina, 2.300 doses, e queremos avançar nas faixas o quanto antes para imunizar toda a população de Paranaíba o mais rápido possível”, informou Celso Costa.





As quatro unidades funcionarão até às 16h deste sábado.





ASSECOM





***